The Voice of Italy apre i battenti nel 2019. Il talent show di casa Rai riparte il 23 aprile 2019 e per 8 settimane accompagnerà altri giovani talenti italiani verso un percorso musicale che potrebbe aprirgli le porte del successo.

Si è svolta il 18 aprile la conferenza stampa di presentazione del nuovo format. Protagonista assoluta la padrona di casa, Simona Ventura, ma anche i quattro giudici di questa edizione: Morgan, Gué Pequeno, Elettra Lamborghini e Gigi D’Alessio.

Uno dei motivi di maggior interesse di questa edizione di The Voice è il ritorno in Rai di Morgan, che ammette di essere stato fortemente voluto da Simona Ventura.

Tra i quattro coach, quella che ha fatto più discutere è Elettra, la cui storia musicale è giovane e non particolarmente rilevante. Su di lei Simona Ventura non ha però dubbi: “È la mia grande scommessa, vedrete“.

Meno polemiche ha creato Gué Pequeno, che la sua buona carriera più che decennale l’ha fatta, e può vantarsi di aver scritto il suo nome nella storia del rap italiano: “Questa è la mia prima esperienza mainstream, arriva in un momento positivo della mia carriera: voglio portare il mio bagaglio umilmente“.

L’ultimo a parlare è anche l’ultimo arrivato, Gigi D’Alessio, che assicura: “Abbiamo già creato una famiglia, anche se sembriamo distanti tra noi, siamo molto vicini“.

Il nuovo format del programma

Ma come funzionerà il nuovo The Voice, che già il direttore di Rai 2 Aveva fatto intuire di voler modificare? Simona Ventura afferma che il meccanismo è stravolto, e forse non ha tutti i torti.

Le prime 5 puntate saranno dedicate alle blind audition (nell’ultima edizione erano 4). Durante la quinta puntata i concorrenti verranno ridotti a 24. Poi si passerà a due puntate dedicate alle Battle, gli scontri diretti tra i concorrenti. Ne rimarranno 12, 3 per coach. Questi andranno al Knockout, da cui usciranno quattro finalisti.

L’ultimo appuntamento andrà in onda in diretta il 4 giugno con una band e un’orchestra dal vivo. Il vincitore avrà un contratto con Universal Music.

Rispetto agli anni scorsi, la Ventura promette che stavolta si cercherà di lavorare per far arrivare al successo i ragazzi, cosa finora praticamente mai riuscita ai precedenti vincitori. Una discreta visibilità l’ha avuta Suor Cristina, ma se si pensa alla vincitrice dell’anno scorso, Maryam Tancredi, si fatica a ricordarne anche solo le fattezze.

Di seguito Maryam Tancredi con Al Bano in un’esibizione durante la finale:

