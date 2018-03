La spina di Aukey con quattro porte USB è la soluzione più adatta per rendere più comoda ed efficiente una presa di corrente. Il prodotto costa meno di 18€ su Amazon.

Questo caricabatterie USB integra ben quattro porte USB per la ricarica di diversi dispositivi come smartphone, tablet, cuffie e accessori vari. In più, il prodotto si può utilizzare come una vera e propria presa di corrente grazie all’entrata AC di tipo “Schuko”.

Questo prodotto integra anche un sistema di ricarica ben collaudato, chiamato AiPower Adaptive Charging che garantisce la massima velocità di ricarica in tutta sicurezza per tutti i device collegati.

Nel dettaglio, le quattro prese forniscono un output massimo di 6A, con massimo 2.4A per porta singola. Questo significa che se usiamo solo un paio di porte potremo ottenere la massima velocità di ricarica ma che se ne sfruttiamo tre o quattro, le velocità si ridurrà in modo dinamico fino a raggiungere i 6A di output complessivo. In più la porta AC può alimentare altri prodotti.

Il design è compatto e pulito e si presta bene anche ai viaggi e al trasporto, magari per avere in albergo la massima autonomia senza sacrificare più prese.

Non mancano delle protezioni incorporate contro sovraccarico e surriscaldamento. Ricordiamo che il prodotto non è compatibile con gli standard Quick Charge.

Insomma, noi ci siamo trovati bene e lo abbiamo apprezzato durante i test. Si tratta di un buon prodotto da usare su base quotidiana che fornisce comodità e sicurezza. Lo trovate su Amazon al prezzo di 17,99€.