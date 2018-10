Ecco le migliori canzoni di Titanic per festeggiare il ritorno al cinema del grande film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet!

Il kolossal di James Cameron con Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, Titanic, sbarcherà di nuovo sul grande schermo e tornerà al cinema dopo 20 anni dalla data del suo debutto in sala. Dall‘8 ottobre fino al 10, infatti, il film arriverà negli Uci Cinemas di tutta Italia, riportando in vita una delle storie di amore più belle di sempre: quella fra Jack e Rose.

La playlist su Spotify di Titanic

Una storia d’amore intensa, profonda, proprio come quel mare che dividerà per sempre Jack e Rose, amanti appassionati che hanno fatto sognare il mondo intero con la loro storia d’amore infinita. E adesso Titanic, uno dei film d’amore più famosi in tutto il mondo, ritornerà al cinema per il suo ventennale. E quale modo migliore per rivivere le emozioni di 20 anni fa se non con una playlist dedicata solo ed esclusivamente al grande successo di James Cameron?

Su Spotify, Titanic e le migliori canzoni del lungometraggio sono raccolte per intero in una playlist, Titanic Sound Track: dal grande successo di Celine Dion, My Heart Will Go On, passando per tutte le canzoni che hanno accompagnato le scene più famose, da quando la nave salpa (Leaving Port) fino all’epica scena del ritratto, (The Portrait).

Ecco la playlist di Titanic:

Celine Dion, My Heart Will Go On: la canzone per eccellenza di Titanic

Non si può non dare spazio e visibilità alla Theme song ufficiale, My Heart Will Go On di Celine Dion, canzone scritta nel 1997 e vincitrice di un Mtv Music Awards come miglior canzone. Il pezzo, che accompagna le scene più celebri del film, è divenuta un vero e proprio emblema per quanto riguarda le canzoni d’amore, fra le composizioni sicuramente più commoventi di sempre.

E per l’occasione del ventennale di Titanic, non possiamo non ascoltarla insieme, ancora una volta: