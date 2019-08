Le migliori canzoni sulle stelle: da La notte dei desideri di Jovanotti all’indimenticabile Stars dei Cranberries.

10 agosto, una data ogni anno speciale: è la notte di San Lorenzo, quella delle stelle cadenti. Con il naso all’insù, nel pieno dell’estate assistiamo a uno spettacolo astrale unico, che ci porta a sognare la realizzazione di ogni nostro desiderio.

E quale miglior modo per godersi questo incredibile momento se non ascoltando della buona musica? Ecco la playlist ideale per la notte di San Lorenzo: cinque delle migliori canzoni sulle stelle.

Le migliori canzoni sulle stelle per San Lorenzo

Jovanotti – La notte dei desideri

Quale miglior canzone per San Lorenzo se non una del Lorenzo più amato d’Italia? Jova ci delizia con un brano dedicato proprio a questa magica notte, forse la più attesa dell’estate al pari di Ferragosto.

Riascoltiamo La notte dei desideri, il magico brano del cantautore di Cortona:

Coldplay – A Sky Full of Stars

“Perché sei un cielo, un cielo pieno di stelle, e ti darò il mio cuore“. Questa romantica canzone dei Coldplay di Chris Martin è il perfetto brano per creare un’atmosfera unica in questa nottata da sogno.

Ecco il video di A Sky Full of Stars:

Alan Sorrenti – Figli delle stelle

Sarà un grande classico, ma proprio per questo non passa mai di moda e ce lo godiamo ogni anno come fosse una novità. Stiamo parlando di uno dei capolavori di Alan Sorrenti, Figli delle stelle, un esempio di ottima disco music anni Settanta.

Ecco il qui il suo video ufficiale:

Madonna – Lucky Star

E una stella cadente, tra l’altro porta fortuna, è anche la protagonista di questo splendido brano di Madonna, tratto dall’eponimo primo album della cantante italoamericana.

Riascoltiamo insieme Lucky Star, quando la Ciccone era ancora un astro nascente:

Cranberries – Stars

E chiudiamo con un pezzo simbolo dei primi anni del nuovo millennio, Stars dei Cranberries. Quale miglior modo per rendere speciale questa lunga notte di magia se non riascoltando la voce inimitabile di Dolores O’Riordan?

Questo il video ufficiale di Stars: