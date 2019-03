Le canzoni della settimana secondo Notizie Musica: 7 novità musicali da scoprire, consigliate dalla redazione.

Le canzoni della settimana per Notizie Musica: 7 brani, uno al giorno, per scoprire le migliori novità proposte dalla musica italiana e internazionale. Hit di artisti in rampa di lancio o veterani, dal pop al rap, passando per il rock, senza esclusione di genere. Perché la buona musica non ha confini. Ascoltiamole insieme: ecco la nostra playlist.

Le canzoni della settimana di Notizie Musica

Un evergreen come Liga, i nuovi brani di due nuove popstar, Ava Max e Billie Eilish, il ritorno dei Black Keys, quello dei rapper Clementino e Rkomi e un pizzico di indie all’italiana con Giorgio Poi. Queste le 7 novità della settimana consigliate da NM.

Ava Max – So Am I

La ‘nuova Lady Gaga’ ci riprova, e dopo il grandissimo successo di Sweet but Psycho, ancora tra le canzoni più ascoltate in Italia, lancia un nuovo singolo. So Am I è un pezzo pop elettronico meno pretenzioso, ma con un ritornello molto accattivante.

Questo il video ufficiale di So Am I di Ava Max:

Ligabue – Certe donne brillano

Nuovo singolo per Ligabue, che torna ancora a omaggiare il genere femminile con un brano pop rock nel suo stile, che non sorprende e non annoia. Sarà sicuramente una delle canzoni più trasmesse dei prossimi mesi.

Ecco il video ufficiale di Certe donne brillano:

Rkomi feat. Elisa – Blu

Il nuovo singolo del rapper milanese Rkomi, uno dei più interessanti della scena lombarda, è un bel duetto con Elisa, che canta un ritornello irresistibile.

Ascoltiamo insieme Blu:

Billie Eilish – Wish You Were Gay

La giovanissima cantante di Bury a Friend si ripropone al pubblico con Wish You Were Gay. Il suo dark pop si colora di sfumature smooth jazz in un’atmosfera sognante che viene resa concreta dal massiccio utilizzo di basi elettroniche, quasi stridente sulla voce sussurrata della popstar.

Di seguito l’audio ufficiale di Wish You Were Gay:

Giorgio Poi – Solo per gioco

Il cantautore di Novara lancia il nuovo album Smog, con questo singolo dal sapore antico. Un brano indie che accompagna lentamente l’ascoltatore in un’atmosfera ricca di nostalgia e ricordi.

Di seguito l’audio di Solo per gioco:

The Black Keys – Lo/Hi

A quattro anni di distanza dall’ultimo singolo, i Black Keys lanciano una nuova hit, riaccendendo le speranze di tutti i loro fan di poter ascoltare a breve un nuovo album. Il tempo è passato ma i due ragazzi dell’Ohio sembra in grande forma. Lo/Hi è un pezzo rock alternativo sostenuto da un riff ipnotico.

Ecco l’audio ufficiale di Lo/Hi:

Clementino – Gandhi

Chiudiamo la playlist di questa settimana non con un brano vero e proprio, ma con un freestyle (e che freestyle) di Clementino, che torna sulla scena in forma smagliante, almeno a giudicare da questo breve anticipo del suo nuovo lavoro.

Ecco l’audio ufficiale di Gandhi:

