Kylie Jenner qualche giorno fa è stata ospite nel programma di Ellen DeGeneres insieme alla figlia Stormi ed ha risposto ad una serie di domande a raffica che hanno consentito ai suoi fan di conoscerla un po’ meglio.

Kylie ha anche risposto alla domanda ‘Qual è la tua più grande fobia?’ specificando di avere il terrore della polvere, ma non della polvere in generale (ovvero di soffrire di amatofobia), ma della polvere che ipoteticamente potrebbe depositarsi all’interno delle tazze e che quindi – sempre ipoteticamente – berrebbe insieme alla bevanda.



“La cosa più strana di cui ho paura è, ad esempio, la polvere nelle tazze. Non so perché. È una delle mie fissazioni, che ci sia molta polvere in una tazza e che entri nel mio corpo”.