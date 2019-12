La Pecora Elettrica non riaprirà più. L’annuncio dei proprietari Danilo e Alessandra sulla stessa pagina, aperta su Gofundme per raccogliere fondi, dopo il secondo rogo che, nella notte tra il 5 e il 6 novembre, ha distrutto la libreria-caffetteria nel quartiere Centocelle a Roma. Il locale era già stato dato alle fiamme il 25 aprile. “Non viviamo questa scelta come una sconfitta: il lavoro svolto, di cui siamo molto orgogliosi, in due anni e mezzo di apertura, ha messo in moto nuove energie e nuove progettualità che non andranno disperse” scrivono sulla bacheca della raccolta fondi che ha superato i 17mila euro.

