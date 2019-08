In vacanza con la paura di cosa troveremo al nostro ritorno. Vi capita mai? Un nuovo collega, un cambio societario, un cambiamento di mansioni, una richiesta in più. Tutto questo ci fa paura. Una paura che è attesa paralizzante di qualcosa di sconosciuto e inaspettato. Un atteggiamento irrazionale che, se portato all’interno un’azienda, può costare caro. A tutta l’organizzazione. E le ferie, talvolta, acutizzano i problemi legati alla sfera del lavoro perché quando interrompiamo la routine operativa può affiorare il timore del futuro e può subentrare la paura che, magari durante l’assenza dal posto di lavoro, in azienda cambi qualcosa in modo irrimediabile e peggiorativo. Per noi. E a quel punto la vacanza è irrimediabilmente rovinata.

Fonte