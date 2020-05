I momenti di crisi, come lo è quello della pandemia che stiamo attraversando, sono come una sorta di amplificatore. Nel bene o nel male, fanno da reverbero a paure, ansie, preoccupazioni, difficoltà relazionali e sociali. Ci mettono in discussione. E può accadere che ci si attivi per superarle o, al contrario, avvertirle come ancora più insormontabili, rischiando di rompere l’equilibrio che si era cercato di raggiungere. Può succedere nelle coppie, nel lavoro, nella vita famigliare. Può succedere ai ragazzi. Nell’isolamento che via via si sta allentando, alcuni giovani stanno scegliendo di non uscire di casa. Perché sono in ansia per il loro futuro, tanto che alcuni di loro manifestano attacchi di panico. Secondo i dati di “Giovani e Quarantena”, una recente indagine dell’Associazione Nazionale Di.Te. condotta in collaborazione con il portale Skuola.net su un campione di 9.145 giovani tra gli 11 e i 21 anni, il 35% dei ragazzi non riesce a immaginare un domani. I ragazzi, in questo momento di isolamento, non hanno certezze, non riescono a sognare come sarà il loro domani. Non riescono a desiderarlo. E il desiderio è il motore della vita, se non lo si accende non si arriva a una destinazione. È un cane che si morde la coda. Ci si paralizza.

Durante il periodo di distanziamento fisico e sociale è cambiato anche il modo di gestire il tempo da parte dei giovani. Il 77% del campione della ricerca “Giovani e Quarantena” dichiara di aver cambiato gli orari in cui si sveglia e in cui va a dormire, il 70% dice di non saper gestire i momenti di libertà all’interno delle mura domestiche. Per l’80% degli intervistati è diventata prassi andare a letto più tardi la sera, il 49% accusa risvegli notturni e di sentirsi molto stanco la mattina seguente, mentre il 42% indugia nel letto faticando ad alzarsi e il 46% ha difficoltà ad addormentarsi. Il 50% ha cambiato abitudini alimentari: alcuni mangiano di più, si concedono più strappi alla regola rifugiandosi in comfort food, altri non prestano più attenzione a ciò che portano in tavola.