La Passione di Sordevolo

Da oltre 200 anni i cittadini di Sordevolo, in provincia di Biella, mettono in scena una rappresentazione teatrale popolare unica in Italia e nel mondo.

Un grande evento con circa 40 rappresentazioni estive a cadenza quinquennale che richiama in un anfiteatro di 4.000 metri quadrati decine di migliaia di spettatori da tutta Italia.

