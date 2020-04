Coronavirus Rhapsody è la parodia di Bohemian Rhapsody dei Queen creata da Adrian Grimes per sdrammatizzare la tragedia che stiamo vivendo.

Nei momenti più difficili forse è importante sdrammatizzare e strappare un sorriso a chi sta soffrendo. Proprio da questa necessità è nata Coronavirus Rhapsody, la parodia del celebre brano dei Queen creata da Adrian Grimes per descrivere quello che stiamo vivendo.

Perché la pandemia da Covid-19 è un evento storico e tragico, ma forse è il caso di provare a sorridere ogni tanto per alleggerire la mente.

Coronavirus Rhapsody: la parodia spopola sul web

L’idea di parodizzare Bohemian Rhapsody adattandola al Coronavirus è venuta a un musicista, Adrian Grimes, che ha caricato su YouTube questo nuovo brano conun lyric video per far seguire a tutti con semplicità il testo.

Oltre che descrivere quello che stiamo vivendo, Grimes cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle misure di contentimento per cercare di bloccare la diffusione del Covid-19.



Freddie Mercury

Il video di Coronavirus Rhapsody

“Mama, I just killed a man, I didn’t stay inside in bed, I walked past him and now he’s dead“, canta Adrian, ovvero “mamma, ho appena ucciso un uomo, non sono rimasto a letto, gli sono passato accanto e adesso è morto“.

C’è dell’ironia macabra in tutto ciò, e qualcuno non ha apprezzato questa operazione di Grimes, criticandolo con ferocia. Nonostante questo, il successo è innegabile: il video ha superato già i 3 milioni di views.

Spiega l’autore: “Ho ricevuto alcuni commenti da parte di persone che sostengono che questo video sia indelicato. Vorrei però sottolineare che so bene cosa stanno passando molte persone“.

L’artista spiega che la moglie lavora in ambito sanitario, e ogni giorno va a lavoro, mentre lui spera che il virus possa non travolgere la sua famiglia. Questo non vuol dire che però non si possa scherzare: “Molte persone che sono già state colpite dal Coronavirus mi hanno detto di aver apprezzato questo video. Vi ringrazio per la comprensione in questi tempi senza precedenti“.

Ascoltiamo insieme questa parodia: