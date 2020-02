Continua a far parlare di sé la pantera nera che dal 15 gennaio scorso si aggirerebbe indisturbata nelle campagne del Foggiano. Dopo il presunto avvistamento avvenuto qualche giorno fa alla periferia di Foggia, ora il felino è tornato a farsi vedere. Questa volta in agro di Poggio Imperiale.

La segnalazione sembra essere veritiera, tanto da spingere il sindaco del piccolo comune foggiano, Alfonso D’Aloiso a scrivere un post sul proprio profilo Facebook. “In questi minuti la pantera è stata avvistata oltre la circonvallazione di Poggio Imperiale, nella campagna tra il distributore e i capannoni della zona artigianale”. Poi D’Aloiso informa che: “I carabinieri sono stati allertati. Invita i cittadini alla massima prudenza” – conclude.

Un avvistamento non lontanissimo dal luogo della prima segnalazione, in via Castelnuovo a San Severo. Fatta eccezione per i primi giorni di ricerche, durante i quali vennero trovare delle ipotetiche impronte appartenenti al felino, da un paio di settimane i numerosi avvistamenti non hanno trovato effettivo riscontro. Esito negativo anche per le ricerche dall’alto che hanno visto l’utilizzo di alcuni droni con telecamere termiche e i Predator, aerei senza pilota messi a disposizione dalla base militare di Amendola.