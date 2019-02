SPORTIVITÀ, rispetto della diversità, tolleranza. Alcuni dei valori al centro della campagna #accendiamoilrispetto, un progetto scolastico di responsabilità sociale giunto quest’anno alla quarta edizione. Finora sono stati coinvolti 21 istituti, a Roma, a Perugia e nella provincia di Latina, per un totale di più di 8mila studenti, ma è in programma anche il Veneto. La campagna (

• UGUAGLIANZA NELLA DIVERSITÀ

Oggi, 4 febbraio, l’appuntamento è a Lamezia Terme, in Calabria, stavolta non in un istituto scolastico ma presso la sede dell’associazione sportiva di volontariato “Lucky Friends”, che si occupa di avviare allo sport atleti affetti da disabilità intellettive e relazionali: un segnale importante per gli adolescenti, per far capire che tutti possono fare sport e che l’uguaglianza include tutte le differenze.

A parlarne coi ragazzi, saranno Daniele Sottile, palleggiatore della Top Volley Latina e argento olimpico di Rio 2016, e Simone Parodi, bronzo a Londra 2012 – con loro anche gli atleti Davide Marra e Luca Presta. L’obiettivo dell’incontro è di far confrontare i ragazzi, parlando apertamente con i campioni delle loro difficoltà, dei rischi e dei conflitti nei rapporti con i propri coetanei. Gli argomenti riguarderanno in particolare la lotta al bullismo e al cyberbullismo e il rispetto delle regole da usare in rete.

• COME INSEGNARE IL RISPETTO

Il rispetto viene insegnato con l’esempio. In questo caso l’iniziativa fornisce altri due segnali importanti. Il primo è rappresentato dal fatto che l’incontro si terrà in uno stabile sequestrato alla malavita organizzata, un esempio di lotta contro l’illegalità. Il secondo riguarda il tema della sportività e della competizione corretta: i due campioni, infatti, Sottile e Parodi, appartengono a due squadre avversarie nel campionato di pallavolo maschile della serie A1 Superlega. Nonostante la rivalità in campo, i due atleti sono uniti nel trasmettere il messaggio di uguaglianza e inclusione delle differenze.