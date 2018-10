"La palla da basket fa troppo rumore", comune del Bresciano fa rimuovere i canestri: proteste

Un campetto da basket nel verde di un quartiere residenziale. E’ lì da anni, e da anni viene utilizzato da ragazzini e adulti per giocare a pallacanestro e – di conseguenza – per socializzare. Ma qualcuno, tra i residenti delle villette di Coccaglio, provincia di Brescia, si è lamentato con il Comune del rumore della palla da basket contro il ferro e, per questo, l’amministrazione ha fatto rimuovere i canestri. Rendendo, di fatto, inutilizzabile il campo. Ma in tanti hanno deciso di protestare: con una raccolta firme proprio nel campetto ‘mutilato’, organizzata per “difendere il diritto di giocare” e con una giornata di sport.

“Caro cittadino, siamo i ragazzi del ‘Campetto’ – è il testo dell’appello lanciato sulla pagina Facebook “Campetto Marcolini libero” – : giovani, giovanissimi e adulti, cresciuti giocando e stando assieme al parco di via padre Marcolini. Lunedì 8 ottobre l’amministrazione comunale ha deciso di rimuovere i canestri, sotto i quali per molti anni centinaia di persone si sono incontrate con una palla in mano. Qui si sono create amicizie, qui le persone hanno fatto comunità nel senso più alto e puro del termine. Padri e figli, ragazzi e adulti che hanno semplicemente scelto di giocare in un parco pubblico. La nostra unica colpa, quella di far rimbalzare una palla. La rimozione dei canestri è per noi un atto molto grave, che lede fortemente il tessuto sociale del nostro paese. Per questa ragione ti chiediamo di sostenere la nostra causa e sottoscrivere questo appello affinché i canestri possano tornare al più presto al loro posto. Sabato 13 ottobre, dalle 14, ci troveremo tutti al campetto per raccogliere le firme e dimostrare pacificamente che sempre dovrebbe essere difeso il diritto a giocare”.

Ma cosa è accaduto? La spiegazione arriva, tra i commenti, proprio dall’assessore alla Sicurezza Wolmer Bono. Che, ai cittadini stupiti e arrabbiati, risponde di aver ricevuto una “