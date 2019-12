Ghali con Ed Sheeran, Antisocial: la nuova versione del brano del cantautore britannico originariamente cantato con Travis Scott.

Ghali ha collaborato per la prima volta con Ed Sheeran. Il trapper italiano di origini tunisine ha prestato la voce al cantautore britannico per la nuova versione di Antisocial, brano contenuto nell’ultimo album dell’artista di Shape of You, No.6 Collaboration Project.

Un pezzo che in origine vantava solo il duetto con Travis Scott, ma che adesso è stato impreziosito anche dal contributo dell’artista milanese, che ha confermato di essere uno dei nomi della nostra scena trap più apprezzati anche all’estero.

Ghali con Ed Sheeran: Antisocial

Ghali e Sheeran si erano incontrati per la prima volta lo scorso luglio, quando il cantautore di Perfect ha suonato nello Stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Evidentemente da allora è nato un feeling che è sfociato in questa collaborazione di grande prestigio per entrambi, specialmente per il trapper italiano, che continua ad affacciarsi con costanza sulla scena internazionale. Ecco l’audio di Antisocial:

Ghali: nuovo album in arrivo

Il debutto dell’artista milanese risale al 2017, quando pubblicò Album. Da allora, il trapper ha lanciato solo una serie di singoli di grandissimo successo (l’ultimo è Flashback), senza più cimentarsi con un lavoro sulla lunga distanza.

Il momento del suo ritorno è però arrivato. Il suo secondo disco, il cui titolo è ancora sconosciuto, sarà infatti pubblicato il 20 febbraio. Una data importante che lascia presupporre una sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020, probabilmente come ospite.

Ma i 22 Big non sono stati ancora annunciati, e chissà che a sorpresa non possa spuntare tra questi anche il nome dell’artista di origini tunisine. Di certo per Amadeus sarebbe un vero colpaccio.