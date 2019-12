Alessandra Amoroso, Immobile: la nuova versione del brano che ha dato il via alla carriera della cantante di Galatina.

Alessandra Amoroso prosegue nei suoi festeggiamenti per i dieci anni di onorata carriera. La cantante di Galatina ha annunciato l’arrivo di una nuova versione di Immobile, il brano scritto da Daniele Coro e Federica Camba che fu, ormai tanti anni fa, la sua prima hit.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli sull’annuncio che ha fatto battere il cuore a tutti gli innamoratissimi fan di una delle cantanti più talentuose mai uscite dalla scuola di Amici.

Alessandra Amoroso, Immobile: la nuova versione

Ha utilizzato Instagram Alessandra per annunciare la nuova versione del suo classico: “Da venerdì 20 dicembre Immobile 10+1… la nostra canzone. una canzone che ha segnato la mia vita e quella di tante persone. Una canzone che unisce me e la gente che mi ha sostenuta da sempre. La canzone che ho voluto ricantare perché siamo cresciuti, sì, ma mai cambiati e spero che sarà ancora una volta un modo tutto nostro di stare insieme attraverso la musica“.

Di seguito il post con l’annuncio della cantante di Galatina:

Alessandra Amoroso: un nuovo album nel 2020?

Sui nuovi progetti di Alessandra Amoroso non si conosce ancora alcun dettaglio. L’artista ha annunciato già alcuni mesi fa di volersi prendere un periodo di pausa, senza tuttavia negarsi partecipazioni parallele come quella di questa estate per Mambo salentino con i Boomdabash.

Il 2020 potrebbe però essere l’anno del suo secondo album dal vivo, a diversi anni da Cinque passi in più del 2011. Nel 2019 infatti l’artista salentina è stata protagonista di un lungo e molto positivo tour per festeggiare i dieci anni di carriera.