Emma Marrone con Izi, Stupida allegria: la nuova versione del singolo della cantante salentina tratto dall’album Fortuna.

Emma Marrone non smette mai di stupire, e ha preparato un grande regalo di Natale (posticipato) per i suoi fan. Nel 2020 tornerà in rotazione radiofonica con un brano inedito, o quasi. Una versione rivisitata del suo ultimo singolo Stupida allegria, stavolta in compagnia di uno dei big della nuova scena rap italiana: Izi.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli sull’annuncio della cantante salentina, pronta a un 2020 da grandissima protagonista.

Emma Marrone: Stupida allegria con Izi

L’amata artista salentina ha utilizzato i propri account social per ‘sganciare la bomba’: sta per arrivare una nuova versione di Stupida allegria, il suo ultimo singolo, stavolta rivisitato con Izi. Una “bomba vera“, promette la cantante di Io sono bella.

Un grande regalo in vista di un 2020 che la vedrà nuovamente protagonista anche dal vivo, tra l’altro con un evento straordinario per il suo compleanno all’Arena di Verona. Ecco il post con l’annuncio del duetto con Izi:

Chi è Izi, il rapper che duetta con Emma Marrone

Il 24enne Izi è uno dei rapper e trapper più famosi della nuova scena genovese, quella che ha rivoluzionato il mondo del rap sulla scia della tradizione cantautorale tipica del capoluogo ligure.

All’anagrafe Diego Germini, ha debuttato nel 2016 con l’album Fenice, arrivando poi al successo con i seguenti Pizzicato e Aletheia, trascinati da brani come Tutto torna, Fumo da solo e Dammi un motivo.

La sua fama è legata però anche alle collaborazioni di prestigio, come quella in Bimbi di Charlie Charles, al fianco di Sfera Ebbasta, Tedua, Ghali e Rkomi.

Insomma, la sua è già una carriera di tutto rispetto, impreziosita ora anche da un featuring di grande valore come quello con Emma, che verosimilmente gli permetterà di ampliare ancora il proprio pubblico.