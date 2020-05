Marco Masini, T’innamorerai: la nuova versione cantata con l’amico Francesco Renga per i 30 anni di carriera.

T’innamorerai torna in radio. Il grande classico di Marco Masini, un brano intramontabile datato 1993, si rifà il look e arriva in rotadione radiofonica dall’8 maggio in una nuova versione con Francesco Renga.

Si tratta di una delle tante collaborazioni che fanno parte dell’album Masini +1, 30th Anniversary, la raccolta speciale con cui il cantautore fiorentino festeggia 30 anni di carriera.

Marco Masini, T’innamorerai: la nuova versione con Francesco Renga

Con undici album in studio alle spalle e tanti brani diventati dei classici, tra cui Ci vorrebbe il mare, Bella stronza e Raccontami di te, Marco Masini è ormai diventato uno degli artisti più importanti della musica italiana degli anni Novanta e Duemila, vincitore tra l’altro di un Sanremo nel 2004 con L’uomo volante.

Proprio per questo ha deciso di festeggiare alla grande 30 anni di carriera. Purtroppo però il suo tour per abbracciare i fan è stato al momento posticipato al prossimo autunno a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ci consoliamo ascoltando questa nuova versione di T’innamorerai:

Marco Masini +1, 30th Anniversary: tutti i duetti

All’interno del suo ultimo album, una raccolta di 15 pezzi storici più quattro brani inediti, l’artista si è fatto accompagnare da molti dei suoi amici nel mondo della musica.

Questa la tracklist integrale:

1 – Il confronto

2 – La parte chiara

3 – Non è così

4 – Disperato (feat. Eros Ramazzotti)

5 – Ci vorrebbe il mare (feat. Giuliano Sangiorgi)

6 – Cenerentola innamorata (feat. Ermal Meta)

7 – Perché lo fai (feat. Umberto Tozzi)

8 – Ti vorrei (feat. Ambra Angiolini)

9 – Vaffanculo (feat. Luca Carboni)

10 – T’innamorerai (feat. Francesco Renga)

11 – Bella stronza (feat. Modà)

12 – Principessa (feat. Nek)

13 – Lasciaminonmilasciare (feat. Gigi D’Alessio)

14 – L’uomo volante (feat. Jovanotti)

15 – Io ti volevo (feat. Annalisa)

16 – Che giorno è (feat. Bianca Atzei)

17 – Spostato di un secondo (feat. Giusy Ferreri)

18 – Tu non esisti (feat. Fabrizio Moro)

19 – Fra la pace e l’inferno (feat. Rita Bellanza)