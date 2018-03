Arrivata da poco in Italia, la Insta360 ONE è una splendida camera compatibile anche con iPhone, che permette di registrare video 4K a 360 gradi. Oggi, è possibile acquistarla con 80€ di sconto!

Insta360 ONE è è compatibile con iPhone 6 e successivi modelli. La camera scatta immagini con una risoluzione fino a 24 MP, anche in RAW, e cattura video in 4K in modalità HDR e in formato Log.

Questo dispositivo può essere usato anche senza iPhone, ad esempio su cavalletti, o fissato su caschi e su droni. Inoltre, con la custodia impermeabile opzionale può scendere fino a 30 metri di profondità.

Tra le altre cose, ONE offre alcune modalità video innovative come l’opzione Bullet Time, un effetto che permette di far ruotare la camera intorno a noi visualizzando dinamicamente tutto quello che ci circonda in slow motion fino a 240 frame al secondo. Con la funzione SmartTrack invece, è possibile mettere a fuoco e tenere sempre al centro dell’inquadratura un soggetto che si muove.

Grazie alla funzione FreeCapture integrata nell’app di supporto, l’utente può creare video scegliendo il punto di vista preferito e sfruttando tutta il campo di ripresa a 360 gradi.

Si possono ad esempio definire i movimenti di camera ed effettuare zoom-in e zoom-out, aggiungendo anche effetti sonori e musica. Le clip finali vengono generate nel tradizionale formato video lineare in Full HD, quindi visibili senza bisogno di alcun supporto o plug-in. Entrambe le camere integrano uno stabilizzatore ottico. Nel modello Nano S la stabilizzazione sfrutta il giroscopio dell’iPhone e un algoritmo proprietario, mentre sulla ONE è nativa su 6 assi.

La Insta360 ONE è disponibile su Amazon al prezzo di 359€. Inserendo il codice FCKAQR5E in fase di ordinazioni avrete uno sconto di 80 euro! Il codice è valido fino al 31 marzo.

In caso di avviso “codice non utilizzabile”, significa che il prodotto è momentaneamente esaurito (conviene riprovare in seguito con lo stesso codice, visto che nuove scorte arrivano periodicamente).