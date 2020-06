Fred De Palma, Paloma con Anitta: il nuovo singolo estivo del rapper torinese dopo i successi degli scorsi anni con Ana Mena.

Fred De Palma è da un paio d’anni a questa parte il King delle estati italiane, e anche nel 2020 non ha voglia di cedere lo scettro. Dopo aver fatto ballare milioni di persone insieme ad Ana Mena, quest’estate ha deciso di puntare su un’altra importante collaborazione internazionale, quella con la stella brasiliana Anitta.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa nuova hit estiva in arrivo il 3 luglio.

Fred De Palma: Paloma con Anitta

Il rapper torinese, primo artista italiano a fare reggaeton e ad arrivare al successo, è pronto a tornare a farci ballare con una nuova hit trascinante. S’intitola Paloma, e lo vede collaborare per la prima volta con la popstar brasiliana Anitta.

Fred De Palma

Un brano importante che arriva nel pieno del successo della sua hit 2019 Una volta ancora, che ha conquistato anche le classifiche spagnole nella versione per il mercato latino, Se iluminaba. Di seguito l’annuncio di Paloma:

Chi è Anitta

Nata a Rio de Janeiro nel 1993, Anitta è una superstar brasiliana. Ha firmato il suo primo contratto con una multinazionale, la Warner, nel 2013, pubblicando subito un eponimo album. La fama internazionale arriva con il brano Show das poderosas.

Nel novembre del 2014 si esibisce ai Latin Grammy Awards e vince l’MTV Europe Music Award come Best Brazilian Act e nel 2015 come Best Latin America. Ha cantato nel 2016 anche con Andrea Bocelli.

Tale è la sua fama che nel 2018 su Netflix è staa pubblicata una docu-serie a lei dedicata, dal titolo Vai Anitta. Insomma, per Fred si tratta nuovamente di una grande collaborazione internazionale che conferma il suo status di portavoce del reggaeton italiano nel mondo.