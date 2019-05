Ezio Greggio il prossimo mese tornerà con il programma comico La sai l’ultima? e per l’occasione i settimanali scandalistici hanno scandagliato la sua vita privata, scoprendo che Ezio è felicemente fidanzato con una ragazza di nome Romina Pierdomenico, che è coetanea dei suoi figli Giacomo e Gabriele (nati dalle nozze con Isabel Bengochea).

Ezio ha infatti 65 anni, mentre Romina quasi 40 meno (per l’esattezza 39), dato che ne ha da poco compiuti 26.

“L’età non conta in una relazione. Sto con una ragazza molto ironica che ha una bella concezione della vita”, ha detto lui nel corso di una intervista al settimanale Gente “Ok, ho 65 anni, ma mi sento molto più giovane: è come se ne avessi 35, dunque siamo quasi coetanei. Lei non è solo una ragazza affascinante, mi fa stare bene…”.

Romina Pierdomenico non è un volto nuovo: in passato ha partecipato a Miss Italia (dove si è classificata seconda nel 2012 dietro alla vincitrice Giusy Buscemi), Uomini e Donne (come corteggiatrice di Lucas Peracchi), Temptation Island (come tentatrice) ed anche Colorado (dove è attualmente nel cast delle ballerine). Insomma, ha tutte le carte in regola per partecipare ad uno dei tanti reality show di Canale Cinque che arriverà nella prossima stagione televisiva…

FOTO | Nuovo Tv