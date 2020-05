Enrico Nigiotti, Terrazza Mascagni: la nuova canzone del cantautore livornese pubblicata sui social network.

Enrico Nigiotti ha deciso di fare un grande regalo ai propri fan. In contemporanea con la riapertura a metà del paese, ovvero l’inizio della Fase 2, ha pubblicato sui social un nuovo brano.

S’intitola Terrazza Mascagni, e si tratta di un provino registrato in casa sua e che per il momento è disponibile solo sui suoi profili social. Insomma, una canzone molto intima e speciale, che possa far battere il cuore a tutti i suoi fan.

Enrico Nigiotti: Terrazza Mascagni

“Voglio regalarvi una canzone…“, ha scritto sui social Enrico, rivolgendosi a tutti i suoi follower.

L’artista ha quindi aggiunto nel suo post: “Senza incartarla ma farvela sentire pura e dritta così come è la natura con cui nascono le mie idee… Un semplice provino registrato nel salotto di casa mia mentre canto con nil microfono appiccicato alla bocca una nuova storia che mi appartiene. Il pubblico è il marito dell’arte ed io in questa nostra bellissima storia d’amore voglio ringraziarvi con qualcosa che per me è speciale. Terrazza Mascagni”.

Di seguito il video pubblicato su Instagram con il nuovo brano di Nigiotti:

Enrico Nigiotti condivide il testo di Terrazza Mascagni

Insieme alla nuova canzone, Enrico ha anche voluto condividere il testo di Terrazza Mascagni. L’inizio è questo: “E sembra così facile dirti che lo so cosa stai vivendo in questo instabile qui… giro giro tondo“.

Non si tratta direttamente di un brano collegato all’emergenza Coronavirus che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, ma di una canzone d’amore molto intensa e piena di voglia: “E quanta vita che ti bucherai dentro la tua pelle per capire quanto male fa e quanto male serve“, scrive ancora Nigiotti.

Parole che hanno emozionato i suoi follower, che hanno riempito di like e commenti il post del cantautore livornese: “Dopo che ho conosciuto te mi sono innamorato della Terrazza Mascagni senza averla mai vista“.