Lana Del Rey, Looking for America: la nuova canzone di Lana Del Rey dopo la strage di El Paso, in cui sono morte 22 persone.

L’America è stata sconvolta in questo agosto 2019 dalla tremenda strage di El Paso, che è costata la vita a 22 persone, travolte dalla furia omicida del killer Patrick Crusius.

Una vicenda tremenda che ha toccato profondamente anche alcuni artisti. Tra questi, Lana Del Rey che, a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album, ha voluto pubblicare su Instagram una nuova canzone per esprimersi su questa strage. Ascoltiamola insieme.

Lana Del Rey, Looking for America: il video su Instagram

La cantante americana ha postato sul suo profilo Instagram una sua performance live di Looking for America, con l’accompagnamento alla chitarra di Jack Antonoff, noto produttore americano.

Lana spiega che è appena tornata da Montecito, in California, e ha subito chiamato Jack perché aveva in mente una canzone e voleva scriverla a tutti i costi. Ha quindi chiarito di non essere un politico e di non avere interesse a fare discorsi che non la riguardano, ma di voler solo esprimere la propria opinione sulle sparatorie che hanno colpito gli States. Ecco la sua clip di Looking for America:

Lana tra il nuovo album e le colonne sonore

Manca davvero poco ormai all’uscita del nuovo album di Lana Del Rey, prevista per il 30 agosto. Dopo tanta attesa Norman Fucking Rockwell! vedrà la luce, per la gioia di tutti i suoi fan.

E non solo. La cantante sarà infatti protagonista con la canzone Season of the Witch nella colonna sonora della nuova pellicola di Guillermo del Toro. Senza dimenticare la sua partecipazione al brano per la colonna sonora di Charlie’s Angels con Ariana Grande e Miley Cyrus.