Billie Eilish, No Time to Die: la canzone per il nuovo film della saga di James Bond.

Dopo qualche giorno di attesa, è finalmente stata rilasciata la nuova canzone di Billie Eilish per No Time to Die, il nuovo capitolo della saga cinematografica di James Bond.

Si tratta di un pezzo firmato dalla stessa giovanissima cantante californiana e dal fratello Finneas. Un brano che rende la Eilish la più giovane artista della storia ad avere la responsabilità di scrivere il tema di una delle saghe più amate del cinema.

Billie Eilish: No Time to Die

Brano scritto dalla Eilish e da Finneas e prodotto dallo stesso Finneas con Stephen Lispon, vede anche il coinvolgimento di altri grandissimi artisti. Alla chitarra troviamo ad esempio Johnny Marr, ex chitarrista degli Smiths. Inoltre, hanno dato il proprio contributo anche i compositori Hans Zimmer e Matt Dunkley.

Il risultato? Ascoltiamolo insieme:

Billie Eilish in Italia

Classe 2001, la giovane Billie presenterà per la prima volta dal vivo quesfto nuovo pezzo ai prossimi Brit Award, insieme proprio a Marr e Zimmer.

Per poter ascoltare il brano all’interno del film bisognerà invece aspettare il mese di aprile. Contemporaneamente, la cantante darà il via al suo nuovo tour che partirà dal Nord America, toccherà l’America Latina e arriverà in Europa nel pieno dell’estate, il 10 luglio, con prima data in Portogallo. Per vederla in Italia dovremo attendere invece il 17 luglio, con la data all’Area Expo di Rho (Milano).

Un appuntamento molto atteso dai fan, visto che nel 2019 l’artista americana era stata protagonista di uno sfortunato concerto in Italia. Nell’occasione, infatti, per un infortunio fu costretta ad abbreviare il tempo sul palco.



