Boomdabash, Per un milione di auguri: la nuova canzone natalizia del gruppo salentino per Radio Deejay.

Jingle Bells, Last Christmas, All I Want for Christmas Is You… macché! Su Radio Deejay il Natale suona differente. La nuova canzone della celebre emittente dedicata alla festività più attesa dell’anno è infatti tutta italiana: Per un milione di auguri, firmato Boomdabash.

Ovviamente, si tratta della stessa canzone portata a Sanremo dal quartetto salentino, ma con un testo totalmente stravolto e le voci degli speaker della redazione della radio… dietro al microfono! Un regalo di Natale straordinario per tutti i fan di Radio Deejay.

Per un milione di auguri: Radio Deejay canta i Boomdabash a Natale

Attraverso un post su Instagram, la redazione di Radio Deejay ha annunciato l’arrivo della propria canzone per Natale 2019. Il testo della nuova versione di Per un milione è stato scritto da Francesco Lancia. E le voci sono ovviamente quelle più familiari per i fan: gli speaker della radio.

Guidate da Paola Folli, vocal coach per l’occasione (tutti la ricordiamo come cantante di Domani con gli Articolo 31), le voci di Deejay All Stars svolgono il loro ruolo con grande ardore. Il mixaggio è invece curato da Takagi e Ketra. E per rendere l’atmosfera più natalizia, è stato coinvolto anche il Coro dei Musici Cantori di Milano, diretto da Loretta Martinez e Mauro Penacca.

Ecco il video di Per un milione di auguri:

I Boomdabash a Natale

Un’idea vincente, probabilmente, quella di Radio Deejay, che quest’anno si è affidata non a un classico natalizio ma ad un successo di Sanremo capace di trascinare le proprie fortune fino all’estate, diventando un vero e proprio tormentone per il gruppo salentino.

E c’è da scommettere che con questo rifacimento anche il Natale 2019 sarà all’insegna di Per un milione… anche se ‘solo’ di auguri.



