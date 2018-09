Si chiama Tredici Pietro, ed è il figlio di Gianni Morandi. Nella vita fa trap, e dopo Pizza e Fichi è uscito il suo nuovo brano Piccolo Pietro.

Per chi non lo sapesse, Gianni Morandi ha un figlio che fa trap. Il suo nome d’arte è Tredici Pietro, e dopo il suo primo singolo Pizza e Fichi, arrivato a superare le due milioni di visualizzazioni su YouTube, adesso è arrivato il secondo singolo Piccolo Pietro.

Tredici Pietro: il nuovo singolo del figlio di Gianni Morandi

Dopo essersi affacciato nel mondo della trap music e aver rilasciato il suo primo pezzo, ora Tredici Pietro sta muovendo i suoi primi passi da artista. Figlio di un gigante, sono ancora in molti ad essere incuriositi dalla diversità radicale che c’è fra lui e il padre.

Il nuovo brano è prodotto da Mr.Monkey e si chiama Piccolo Pietro. Ecco il video della canzone.

Tredici Pietro e Gianni Morandi: due generazioni a confronto

Non certo facile iniziare la carriera con un padre così, si fa per dire, ingombrante come Gianni Morandi. Tredici Pietro, però, parla come chi sa che cosa vuole, e sa anche come andare a prenderselo. «Bisogna provare a scostarsi, io volevo fare questo», ha raccontato in un’intervista a Wad, in cui ha parlato del rapporto col papà Gianni.

«Gli ho detto che volevo fare il rapper quando è uscito il mio primo pezzo. Gli ho fatto vedere il video, lui non sapeva niente, era nell’aria, certo, ma niente di particolare».

Parole di un artista che sembra avere tutto il sostegno del padre. In fondo le generazioni cambiano, e questo un uomo come Gianni lo sa. Suo figlio fa il rapper, non fa il cantautore. Ma è la determinazione quella che conta… e i geni, che in questo caso verrebbe da dire che sono più che buoni.

