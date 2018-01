Con l’Apple Park che sta per aprire ufficialmente i battenti anche per i dipendenti Apple, la Norman Foster Foundation ha pubblicato un nuovo libro che mostra alcuni dei primi concept e delle prime idee dedicate proprio al nuovo campus.

Dalle foto della mostra aperta per celebrare le vendite del libro emergono quelli che sono stati i primi rendering dell’Apple Park, con progetti anche diversi rispetto alla soluzione finale. Si vedono ad esempio strutture a ragno, gruppi di tanti piccoli edifici e altre forme che sono stati poi bocciate a favore della forma circolare scelta per la struttura principale del campus.

L’esistenza di progetti alternativi era già nota da tempo, ma questi rendering ci danno una visione più chiara delle idee vagliate prima di iniziare i lavori. Sembra inoltre che Steve Jobs preferisse inizialmente la forma ad elica, per poi optare alla fine per la struttura ad anello.

Apple ha lavorato spesso con lo studio Foster + Partners, sia per l’Apple Park che per il Visitor Center e diversi Apple Store aperti di recente o di prossima apertura, come quelli di Chicago e Dubai.