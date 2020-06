Donna, ebrea, e per giunta di New York. La Purdue University, nel rifiutare come assistente di fisica l’allieva Rosalind Sussman, non ebbe dubbi che la giovane donna, brillantemente diplomata in Fisica all’Hunter College, in quell’ambito rigorosamente riservato al sesso maschile, non avrebbe mai trovato lavoro. A differenza però dei no secchi che giungevano da tutti gli altri atenei americani le spiegò anche il perché. Così anche a lei, cresciuta nel Bronx, caparbia e determinata come può esserlo solo chi degli ostacoli ne fa una scommessa e dei pregiudizi un bersaglio, l’accesso ai laboratori, come fu per Madame Curie decenni prima, all’inizio le fu permesso dall’ingresso secondario, in qualità di stenografa di Rudolph Schoeneimher, biochimico della Columbia University. Ma era il 1941 e negli Stati Uniti appena entrati in guerra i maschi disponibili erano pochi e così, mentre faceva il corso da stenografa l’Università dell’Illinois se ne fece una ragione e concesse una chance anche a Rosalyn Sussman. Unica donna tra centinaia di uomini nella Facoltà, già al primo anno conosce Aaron Yalow, il suo futuro marito, un ebreo come lei e insieme conseguono il dottorato in fisica nucleare.

Il sodalizio con Berson

Fu così che Rosalynd Sussmann aggiunse per sempre al suo cognome quello di Yalow. Con lui ebbe dei figli a cui sopravvisse e gli restò accanto per sempre. Insieme tornarono a New York dove abitarono prima a Manatthan e poi ancora nel Bronx, il quartiere che l’aveva vista bambina e torna all’Hinter College a insegnare fisica ai veterani di guerra. Fu poi un italiano a segnare per caso la sua vita, Gioacchino Failla, quando davanti a lei telefonò al direttore di un servizio di radioterapia in un ospedale militare di New York e gli disse in tono perentorio: ho la persona giusta per l’unità di ricerca sui radioisotopi che vuoi creare, gli disse. Là scelse di lavorare con Solomon Berson di cui disse che era “la persona più brillante che avesse mai incontrato”. Chi li ha visti lavorare insieme diceva che tra loro non ci fosse neanche bisogno di parlare. La frase dell’uno terminava nella testa dell’altro prima ancora che finisse di pronunciarla.

L’insulina bovina

Insieme scoprirono che nei diabetici il trattamento con insulina bovina produceva anticorpi specifici in grado di dare resistenza ma il loro lavoro, sottoposto nel 1955 al Journal of Clinical Investigation, fu bocciato e sottovalutato dall’intera comunità scientifica che non riteneva possibile che l’organismo potesse produrre anticorpi da legarsi ad antigeni come l’insulina.

Questo non scoraggiò la loro straordinaria alchimia professionale che proseguì le sue ricerche mettendo a punto il metodo RIA (Radio-Immuno-Assay), una tecnica di dosaggio immunologico capace di misurare la concentrazione di ormoni nel corpo, che rivoluzionò diagnosi e trattamenti di molte malattie come per esempio quelle tiroidee, quelle dell’infertilità e permise molti progressi nella diagnosi del diabete, malattia di cui soffriva il marito di Rosalyn. Convinti, inoltre, che i frutti della ricerca dovessero servire a tutti rifiutarono di brevettare la RIA che valse dopo molti anni il Nobel alla sola Rosalyn perché ormai Berson era scomparso. A lei non restò che intitolarle il laboratorio e ricordarlo nella cerimonia di Premiazione.

Il talento femminile

Capelli sempre in ordine e un filo di perle al collo, la Sussmann non rinunciò mai alla sua femminilità. Seguiva i suoi, amava la cucina e governava la sua casa. Ciò non le impedì, a sette giorni dal parto, di tornare in laboratorio con eguale entusiasmo e passione. A Stoccolma, nel ricevere il Nobel nel 1977, non dimenticò di rivolgere il suo pensiero alle donne incitandole a credere in se stesse perché nessun altro lo avrebbe fatto al posto loro, a unire la competenza alle aspirazioni: “Il mondo non può permettersi di perdere la metà dei suoi talenti”.

Era convinta che le donne nella scienza avessero la responsabilità di rendere più facile il cammino a quelle che sarebbero arrivate dopo. Quando Science pubblicò la sua dissertazione sul Nobel la Sussman chiese che a questa fosse allegata la lettera dei responsabili scientifici della rivista con la quale veniva bocciata senza appello la ricerca che stava alla base del premio.









