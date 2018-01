Spunta una nuova ipotesi in merito alla tragica morte di Dolores O’Riordan: la cantante potrebbe essere morta per un’overdose di Fentanyl.

Dolores O’Riordan potrebbe essere morta per colpa del Fentanyl, un oppiaceo estremamente potente utilizzato per combattere il dolore cronico. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Santa Monica Observer attraverso uno dei poliziotti che si stanno occupando dell’indagine sulla scomparsa della cantante, nella stanza d’albergo in cui è stato rinvenuto il corpo sarebbero state trovate alcune tracce del medicinale. Ma in molti ancora stentano a credere che il gesto possa essere stato volontario.

Dolores O’Riordan: la causa della morte è il Fentanyl?

Secondo alcune indiscrezioni la cantante avrebbe sofferto di depressione e già nel 2016 avrebbe tentato di mettere fine alla propria vita. Nella sua stanza d’albergo sarebbero state rinvenute numerose pasticche, e tra queste ci sarebbe stato il Fentanyl, un oppiaceo talmente potente da essere già stato considerato la causa della scomparsa di Prince e di Michael Jackson. E che rende possibile l’ipotesi che con una dose massiccia la cantante abbia potuto, anche senza volerlo, procurarsi la morte.

“Un paio di cose mi hanno fatto pensare che fosse depressa, ma stava facendo piani per la settimana. Era contenta, scherzava e sembrava entusiasta di poter vedere me e mia moglie” ha raccontato il manager della cantante Dan Waite alla rivista People, e a cui Dolores O’Riordan lo scorso 15 gennaio aveva mandato due messaggi vocali proprio poco prima di morire.

I funerali di Dolores O’Riordan

Lo scorso 23 gennaio si sono celebrati i funerali in Irlanda, a cui hanno partecipato centinaia di persone commosse dalla tragica vicenda. Tra loro ovviamente i membri della sua storica band, i Cranberries, l’ex marito Don Burton con i figli e il nuovo compagno della O’Riordan, Olé Koretsky, che nei giorni successivi alla scomparsa aveva lanciato attraverso i social il proprio commovente addio alla donna amata.

Durante i funerali le radio irlandesi le hanno reso omaggio trasmettendo simultaneamente la canzone ‘When You’re Gone’, uno dei maggiori successi dei Cranberries.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Dolores-O-Riordan/