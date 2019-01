Era in coma da due anni Maria Teresa Trovato Mazza, detta Sissy. Agente della polizia penitenziaria, originaria di Taurianova (Reggio Calabria), era in servizio presso il carcere femminile della Giudecca a Venezia. La mattina dell’1 novembre 2016, si legge sul sito di ‘Chi l’ha visto’, si era recata presso l’ospedale civile della città per il controllo di una detenuta che aveva appena partorito. Poco dopo il suo arrivo è stata rinvenuta in una pozza di sangue in un ascensore con il foro di un proiettile nella tempia sinistra. Per due anni è stata sospesa tra la vita e la morte, senza poter spiegare cosa sia successo. Le prime indagini si sono indirizzate verso l’ipotesi del suicidio, ma per i familiari lei non aveva nessun motivo per un simile gesto. Si era iscritta all’università per poter sostenere il concorso da commissario e praticava sport a livello agonistico. Inoltre il colpo è stato sparato alla tempia sinistra e lei non era mancina.

