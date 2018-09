Bob Sinclar è stato lasciato dalla moglie all’improvviso, e il motivo sarebbe la vita estremamente noiosa e monotona del Re delle discoteche.

Sembra quasi un paradosso che Bob Sinclar possa essere stato lasciato perché «troppo noioso», eppure è quello che è successo. Stando alla notizia diffusa dal settimanale francese Voici, dopo vent’anni di matrimonio Ingrid Aleman lo ha lasciato inaspettatamente a causa del suo stile di vita poco stimolante.

Bob Sinclar noioso: la moglie lo lascia

Una relazione che sembrava essersi consolidata dopo vent’anni di matrimonio, ma che si è risolta con un addio inaspettato. La vittima è Bob Sinclar, mentre dall’altra parte ci sta Ingrid Aleman, celebre modella. La donna ha deciso di punto in bianco di abbandonare il Dj, ma il motivo è davvero curioso: si tratterebbe della vita poco stimolante di Bob, che fuori dal palco sarebbe proprio noioso.

«Bob va a letto presto, rifiuta le uscite mondane, la sua vita è davvero troppo noiosa. Ho troppa voglia di divertirmi“, ha dichiarato lei.

Bob Sinclar: una vita normale

Può il Dj più famoso al mondo, che fa ballare fino a tarda notte la gente nelle più grandi discoteche del mondo, essere una persona noiosa? A quanto pare, sì. E questo gli sarebbe anche costato la moglie.

In effetti, però, non c’è da stupirsi che Bob sia così, e anzi lo stesso artista lo aveva spesso dichiarato in numerose interviste, dove aveva parlato della sua vita normale. Eccone uno spezzone, riportato dall’Huffington Post:

«Giuro sulla testa dei miei figli, che in tutta la mia vita non mi sono mai sbronzato, né ho mai preso un grammo di droga. Mi scuso, ma ho una vita sana. E così sono un uomo noioso». Insomma, niente a che vedere con il classico immaginario della rock star, caro a tante star fra cui Mick Jagger, Paul McCartney e tanti altri.

Ma la retta via di Bob non è stata apprezzata dalla moglie Ingrid, che anzi ha voluto lasciarsi alle spalle la noia del marito. Un duro colpo per il musicista, che è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Pare infatti che, sempre secondo Voici, Bob sia devastato da questa situazione, e che per risanare le ferite ci vorrà del tempo.

