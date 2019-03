“Non lo sanno che tutto questo ci fortificherà. Se ti avessi qui sarebbe diverso, sarei più forte. Chi non ha amore dentro vuole toglierlo agli altri”. Così Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli dal 2010, dalla quale il cantante ha avuto una figlia, Michelle, è intervenuta su Instagram sulla bufera scatenatasi intorno all’intervento di Fabrizio Corona all’Isola dei Famosi. Intervento durante il quale Corona ha umiliato Fogli in diretta tv sostenendo di avere le prove di un tradimento della Trentini con l’impenditore Giampaolo Celli. Una pagina di tv definita da più parti “vergognosa”, che ha fatto infuriare anche il vertice Mediaset ed ha fatto allontanare dal programma il capoprogetto Cristina Farina e alcuni autori .

