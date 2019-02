Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, ha commentato su Instagram un post di Deianira Marzano spiegando come mai ha tirato un bicchiere d’acqua contro Laura Cremaschi, la Donna Portafortuna di Avanti Un Altro di Paolo Bonolis.

A riprendere l’aggressione immortalandola in un video che sta facendo il giro del web è stato un presente al ristorante, che ha rirpreso sia la litigata fra le due donne, sia l’aggressione fisica con il lancio del bicchiere pieno d’acqua.

Fortunatamente Laura Cremaschi non si è fatta male (il bicchiere ha colpito il tavolo apparecchiato) e Wilma Faissol è uscita dal locale ‘scortata’ da Francesco Facchinetti, che è rimasto impassibile durante tutta la discussione.

Secondo quanto dichiarato da Wilma, la Cremaschi avrebbe importunato Facchinetti “inseguendolo in bagno”, versione mai confermata dalla showgirl di Canale 5 che si è invece limitata a dire di avergli chiesto un selfie al bancone dei dolci. “Zocc**a che lo ha inseguito in bagno“, ha commentato la Faissol.

Come si concluderà questa storia?

“E’ successa una cosa terribile, sono scioccata. Premesso che io seguo Francesco Facchinetti da una vita, sono in un ristorante in provincia di Como dove c’era anche lui con la moglie. Io ero con degli amici a cena. Gli abbiamo chiesto una foto, in tre, ma non sono uscita bene, così gli ho richiesto se potevamo fare un selfie. Gli ho dato il telefono, stavamo facendo il selfie ed è arrivata la moglie ed ha iniziato ad inveire, ha preso un bicchiere e me lo ha tirato addosso, guardate! Mi sono scansata per fortuna, ma mi sono spaventata tantissimo. Sono sotto choc. Tutto questo per un selfie”.