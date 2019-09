Da qualche giorno Teresa Bellanova ricopre il ruolo di Ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per il Governo Conte Bis (quello che si spera ci regali la tanto attesa legge contro l’omofobia) ed oggi è sulla bocca di tutti perché l’ex esponente di destra, Daniele Capezzone, ha criticato il suo abito chiedendo se stesse andando ad una festa di Carnevale o di Halloween.

Un commento triste e decisamente fuori luogo che puzza di sessismo (perché nessuno ha mai osato criticare i papillon vistosi e colorati di Pillon?) a cui la Bellanova ha deciso di replicare.

La amo.



Anche Enzo Miccio, con la sua classica ironia, ha detto la sua sull’abito della Bellanova, così come Daria Bignardi:

Un abito in organza e chiffon con piccole balze, in un bel blu, perfetto per la sua silhouette. Abbinato magistralmente a delle slingback nere. Accessori in tinta con il piccolo torchon che incornicia lo scollo dell’abito. Per me #TeresaBellanova è #EnzoMiccioApproved pic.twitter.com/SvIRi0X4Im

— Enzo Miccio (@Enzo_Miccio) September 6, 2019