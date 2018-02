DIETRO i no vax c’è un “business gigantesco” per la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. E lo dice senza mezzi termini da Modena, durante un incontro sul tema organizzato all’università davanti a una platea di studenti delle scuole medie. A margine del convegno la ministra entra quindi nel dettaglio facendo notare che “si tratta di business gigantesco alimentato da chi promuove cure e farmaci alternativi, diagnosi e analisi pre-vaccinali effettuate da sedicenti medici, un mondo dove girano molti soldi”. Non solo: si tratta di “bufale ad alto prezzo, ma il vero valore è quello dato dall’oggettività, dalla scienza”.

Paure, quelle contro i vaccini, strumentalizzate, dice ancora la ministra, “da gruppi di interesse, da tutti quelli che vogliono vendere una medicina che non esiste, che rifiutano la scienza. Avere cultura scientifica significa avere strumenti adeguati per capire la realtà. Oggi abbiamo la sfida dei no vax, cinque anni fa quella del caso Stamina, quando abbiamo rischiato di far entrare nel nostro sistema sanitario una gigantesca bufala, un grande business di un grande truffatore”.

Poi ammette: “Io ho due gemelli di due anni e mezzo, nati prematuri. Quando sono andata a vaccinarli, nonostante fossi promotrice delle vaccinazioni, ho avuto un po’ di ansia anch’io che sono il ministro della Salute. Come fanno a non averla le mamme, quando ogni giorno leggono sui social che la vaccinazione può uccidere il tuo bambino, può far venire malattie incredibili, o un ritardo dello sviluppo della crescita?”. Questo significa che “c’è qualcosa che non ha funzionato negli ultimi 20, 30 anni. Noi abbiamo perso un pezzo della cultura scientifica. Abbiamo perso – ha concluso Lorenzin – la consapevolezza di come funziona un laboratorio, di cosa significa metodo scientifico”.