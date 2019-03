Cosa sono le disabilità intellettive

UNA “voce che conta” quella delle persone cone con. Ed è proprio “La mia voce conta” lo slogan della dodicesima Giornata nazionale della disabilità intellettiva e/o relazionale, in programma il 28 marzo, dedicata a questi pazienti spesso dimenticati. Un appuntamento durante il quale Anffas onlus (Associazione nazionale delle famiglie di persone con disabilità intelletiva e/o relazionale) apre le porte delle sue oltre mille strutture associative alla comunità per sensibilizzare la popolazione sui temi delle pari opportunità e della non discriminazione delle persone con queste difficoltà. Saranno proprio loro, insieme ai familiari, ai volontari e agli associati Anffas ad accogliere i cittadini, e a diffondere la cultura dell’inclusione sociale.“Uno degli obiettivi dell’open day Anffas è proprio quello di sensibilizzare la comunità sul tema dei disturbi del neurosviluppo e delle disabilità intellettive, invitando i cittadini a conoscere queste persone, per fronteggiare la discriminazione e la solitudine che molto spesso le accompagna. Motivo per cui vogliamo anche portare l’attenzione sulla necessità di garantire concretamente i diritti sanciti ormai da più di 10 anni nella Convenzione delle Nazioni Unite per le persone con disabilità. Diritti come l, che in Italia, benché sanciti su carta, non sono ancora del tutto garantiti: basti pensare ad esempio all’assenza in molte realtà, a partire da quelle scolastiche, dei progetti individuali previsti per le persone con disabilità intellettive”, spiega, psicologa e psicoterapeuta, responsabile dell’Area relazioni istituzionali, Advocacy e Comunicazione di Anffas Nazionale. Sono numerose le iniziative in programma per l’open day Anffas, come convegni, spettacoli, proiezioni cinematografiche, attività laboratoriali, nelle numerose città italiane, come Pescara, Reggio Calabria, Roma, Napoli, Udine, Venezia, Verona, Trieste, Milano, Varese, Mantova, Pavia, Macerata, Catania, Palermo, Pisa, Livorno, Terni (per maggiori informazioni consultare il sito Anffas onlus).

I disturbi del neurosviluppo si manifestano nei primi anni di vita di un bambino, con difficoltà che a seconda dell’individuo, possono interessare la sfera intellettiva o le competenze adattive, l’insieme di abilità sociali, concettuali e pratiche che le persone imparano per vivere nella società. “Si stima che in Italia le disabilità intellettive interessino circa 1 milione di persone, sebbene non essendoci dati sul range di età che va da 0 a 6 anni, il numero potrebbe ampiamente essere sottostimato. In alcuni casi – continua Speziale – la causa è la genetica, come per la sindrome di Down e la sindrome dell’X fragile, in altri casi invece la causa è la concomitanza di fattori genetici e ambientali che possono interferire con lo sviluppo cerebrale del feto, prima della nascita, o del neonato, dopo il parto. Ogni persona con un disturbo del neurosviluppo è diversa da un’altra non soltanto per il tipo di deficit che ha, in base appunto alle cause e alla regione cerebrale coinvolta, ma anche per la differente entità che il disturbo comporta e per le diverse opportunità ed esperienze che si trova ad affrontare nel corso della vita, in particolare nei primissimi mesi ed anni”.



Nei casi di disabilità intellettive si possono avere difficoltà nel ragionamento e nell’apprendimento, anche a scuola, “con la necessità nella maggior parte dei casi di avere un sostegno e un progetto educativo personalizzato. In altri casi invece possono essere interessate la sfera della comunicazione, delle interazioni sociali o del comportamento, come nel caso dei disturbi dello spettro autistico, o la vita quotidiana in generale: spesso questi bambini o ragazzi hanno bisogno di sostegno nell’ambito degli apprendimenti, anche scolastici, ma anche a mantenere l’attenzione nell’attività che stanno svolgendo, come nel caso dell’iperattività, a comunicare con gli altri, a relazionarsi in autonomia nella vita sociale e lavorativa una volta adulti”, aggiunge la psicologa.

Sono oltre 30mila le persone con disabilità e i familiari di cui si prende cura Anffas onlus da più di 60 anni: “Abbiamo oltre 250 strutture e 1000 centri sul territorio nazionale grazie alle quali offriamo servizi di sostegno per tutto il corso della vita di queste persone, servizi di riabilitazione, lavorando sul potenziale che ogni persona ha, e di accoglienza, oltre che informazioni alle famiglie specialmente sui diritti di queste persone, con particolare attenzione all’intervento precoce per i bambini. In molti centri – spiega Speziale – abbiamo messo a disposizione attività creative, che contribuiscono ad alleggerire il carico di responsabilità ai familiari, corsi, seminari e video tutorial rivolti ai familiari e alle stesse persone con disabilità per aiutarle a fronteggiare gli ostacoli che hanno nella vita quotidiana, dal prendere delle decisioni al riuscire a stimolare quella rete sociale che troppo spesso non riescono a instaurare senza un supporto”.



Una delle priorità di Anffas onlus infatti è proprio quella di colmare la solitudine che a volte le persone con disabilità e i loro familiari si trovano a dover affrontare: “Sono persone che molto spesso sperimentano la solitudine e la discriminazione da parte dei coetanei fin dall’età infantile, ad esempio non venendo invitati alla festa di compleanno di un compagno di scuola, oppure essendo messi da parte durante l’attività sportiva, aggiunge Speziale, che conclude: “Lo slogan della giornata è ‘la mia voce conta’ e si prefigge di sensibilizzare tutti sulla necessità che ogni persona venga riconosciuta nella sua identità di cittadino, tenendo in debito conto i desideri e le aspettative di queste persone nei vari contesti attraverso l’esercizio del diritto ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella massima misura possibile.”