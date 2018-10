La Marchesa d’Aragona sarebbe figlia di un tranviere e di una casalinga, non avrebbe nessun titolo nobiliare, in passato avrebbe fatto l’estetista a Catanzaro ed ora vivrebbe in un bilocale in affitto a Roma. Questo è il quadro che il giornalista Riccardo Signoretti ha fatto di Daniela Del Secco in diretta a Pomeriggio Cinque.

“Io ho fatto un’inchiesta ed ho intervistato le persone che ho indicato come suoi amici: Patrizia De Blanck ed il figlio di Marina Ripa Di Meana ed entrambi hanno smentito il suo essere Marchesa. La prima ha detto che faceva i massaggi, il secondo che è un titolo che le ha consigliato Marina”.

Riccardo Signoretti poi ha mostrato una fattura fatta da Daniela Del Secco a nome della sua ditta, che si chiama proprio Marchesa d’Aragona.

“Questa è una fattura sua, come vedete c’è scritto ‘Marchesa d’Aragona di Daniela Del Secco’, è la sua società. Lei è come Platinette, ma Platinette si toglie la parrucca e torna Mauro Coruzzi lei è schiava delle sue stesse bugie”.

Come ricordato da Signoretti, infatti, qualche anno fa Daniela Del Secco ha lavorato per il suo giornale curando la rubrica ‘Saper Vivere‘ e non avrebbe mai dimostrato con degli atti ufficiali il suo titolo nobiliare.

Il video incriminato potete vederlo premendo qua.

La Marchesa, dal canto suo, continua a querelare chiunque metta in dubbio il suo titolo.