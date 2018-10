Mentre fuori stiamo assistendo da settimane ad una battaglia domenicale a colpi di share fra Barbara d’Urso e Mara Venier, nella Casa del Grande Fratello Vip è tutto rimasto fermo ad un mese fa.

Per questo motivo l’adorata Marchesa d’Aragona durante un pranzo ha esclamato:

“Non sappiamo più cosa è successo, Domenica In come sta andando, l’adorata Barbara con POMERIGGIO LIVE, non sappiamo più niente”.