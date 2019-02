Francesca Costa, mamma del giovanissimo calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo, al Grande Fratello? Intervistata dal Secolo XIX la Costa aveva aperto le porte al reality di Barbara d’Urso:

“Di sicuro il fatto che sia ancora giovane mi fa essere una mamma che ha un figlio al centro dell’interesse generale, però le foto non le ho messe colte da voglia di celebrità, sono sempre state sul mio profilo. Mi piace fotografarmi, amo lo sport e curo il mio fisico. Poi se fanno colpo mi fa piacere, ma non c’è niente di male. Non ho ambizioni televisive. Anni fa seguivo Elisabetta Canalis, perché mi piaceva la sua essenzialità, ma non voglio conflitti d’interesse con Nicolò. Lui deve essere tranquillo e giocare…Se mi arrivasse una chiamata da un reality come il Grande Fratello, allora sì. Ma niente calcio”.

Ma intervistata da Le Iene ha fatto un passo indietro:

“Avevo detto a battuta che potrei fare il Grande Fratello perché è più una trasmissione da me, nel senso che non so fare niente e là chiunque può andare senza saper fare niente. Lì non devi andare perché devi saper far qualcosa”.

Dichiarazione che ha fatto un po’ arrabbiare il figlio, che ha aggredito verbalmente la mamma sbottando poi con Le Iene (il video potete vederlo premendo qua).

“Lei al Grande Fratello? No, no, no, no, preferisco di no. E’ già tanto che abbiamo fatto questa intervista qua che neanche volevo fare. Sono sincero. Preferisco che si parli più di me in campo che di me fuori. Oh mamma c’hai 42 anni gli dici di sì o di no? Basta dire di no!”.+

Non deve essere facile per Zaniolo gestire la fama con una mamma così “ingombrante”.