Denis Dosio è sempre più una star in erba e dopo aver conquistato Mediaset con le varie ospitate a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso, qualche sera fa è stato ospite anche a Realiti, programma di Rai Due.

L’inviata Antonella Spinelli l’ha infatti raggiunto a casa sua per scoprire i segreti dei suoi video, mostrando a sua mamma (per la prima volta) video e foto provocanti che il figlio pubblica su Instagram.

“Se vedo quello che pubblica su Instagram? Qualcosa.. Questa foto? I colori sono stupendi, non si vede niente” (parla della foto dove Denis Dosio ha un peluches sopra i genitali, ndr), poi in merito ad un video dove balla ammiccando alla videocamera dice “Ma come si fa, Denis non mi far vergognare eh! Cosa mi auguro per il suo futuro? Ma dove vuoi andare…“.

E se lo dice la mamma…