Marina Di Guardo è la mamma di Chiara Ferragni e in un’intervista rilasciata a F Magazine ha parlato del suo rapporto con Fedez.

“Ci sono migliaia di persone che postano foto dei figli e la loro gioia di vivere. Ci sono problemi ben più grandi al mondo. Chiara e Fede documentano solo quello che vogliono far vedere, è un’illusione. I social sono come dei begli album di foto: mettiamo solo cose belle, non la vita vera.”