Se fino ad oggi i tifosi di calcio sbavavano sulle mogli dei calciatori (le cosiddette “wags”), da quest’anno sono finite sotto la lente d’ingrandimento anche le mamme. Ebbene sì, proprio le mamme dei calciatori.

La più apprezzata al momento sembrerebbe essere Francesca Costa, mamma della giovane promessa calcistica Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma di soli 21 anni.

La Costa, che ha partorito Nicolò quando aveva 20 anni, ora è una MILF a tutti gli effetti ed i quotidiani fanno a gara ad intervistarla.

“Sono semplicemente una mamma che segue suo figlio. La distanza si fa sentire ma lo facciamo per lui. Nicolò non guida e lo porto agli allenamenti. La sera torniamo e preparo la pasta al pomodoro”, ha confessato al Secolo XIX.

E ancora:

“Di sicuro il fatto che sia ancora giovane mi fa essere una mamma che ha un figlio al centro dell’interesse generale, però le foto non le ho messe colte da voglia di celebrità, sono sempre state sul mio profilo. Mi piace fotografarmi, amo lo sport e curo il mio fisico. Poi se fanno colpo mi fa piacere, ma non c’è niente di male. Non ho ambizioni televisive. Anni fa seguivo Elisabetta Canalis, perché mi piaceva la sua essenzialità, ma non voglio conflitti d’interesse con Nicolò. Lui deve essere tranquillo e giocare…Se mi arrivasse una chiamata da un reality come il Grande Fratello, allora sì. Ma niente calcio”.