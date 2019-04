“Ciao, sono la vostra mamma. Mi chiamo Maria. Io non vi ho abbandonate. Sono state le circostante a portarmi a fare certe scelte. Non volevo vedervi vivere nella miseria, come sto facendo io. Sono una clochard e non ho voluto questo per voi. Però vi ho sempre nel mio cuore. Non vi chiedo nulla. Non voglio nulla. L’unica cosa che voglio è rivedervi. Spero di potervi riabbracciare, la vostra mamma”.