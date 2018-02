ROMA – ”La storia più la si diffonde e meglio è”. Abdon Pamich, gloria dell’atletica italiana, una infinità di titoli nella marcia con il fiore all’occhiello dell’oro ai Giochi di Tokyo 1964, chiude così una la rivisitazione di una vicenda tormentata, da lui condivisa con molti italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia. Uomini chiamati a fare i conti con destini più grandi di loro, costretti a rincorrere un confine della propria terra sempre più lontano. Pamich è fiumano, e quella di Fiume, tra le tante storie particolari, lo è se possibile ancora di più.

La città adesso si chiama Rijeka, sta in Croazia e, prima ancora che la guerra civile degli anni novanta dissolvesse una nazione forse mai veramente esistita, era stata in Jugoslavia. Se i sogni si mescolassero alla fantascienza e venisse creata una macchina del tempo, premendo il pulsante alla voce integrazione, probabilmente la ruota si fermerebbe proprio su Fiume. Per la struttura, per la gente, per quella mescolanza che ne faceva una torre di Babele sotto l’impero austroungarico. Se però, con quella stessa macchina, si premesse il pulsante alla voce etnia, Fiume assumerebbe contraddizioni diverse e drammatiche. Perché quando si inizia a parlare di “italianizzazione” prima, e di “slavizzazione” dopo, tutto cambia drasticamente.

Zone in cui il termine foiba diventa sinonimo di incubo. Un inghiottitoio, questo il termine geologico di foiba, il tetro simbolo della resa dei conti imposta dal Maresciallo Tito, l’uomo forte della Jugoslavia, dopo la fine del Secondo conflitto mondiale.

Nell’inghiottitoio finiscono i corpi senza vita di italiani, non necessariamente coinvolti con il regime fascista, ma anche di tedeschi, croati, oppositori politici. Una delle tante tragedie lasciate in eredità dal ventesimo secondo, dimenticata per tanto tempo ma riaffermata con l’istituzione del ‘Giorno del ricordo’. Ricordo per chi ha trovato la fine nelle foibe, ma anche per il popolo giuliano dalmata, costretto all’esodo verso una nazione che, all’epoca impregnata di odio civile, li faceva sentire stranieri in patria. Si celebra il 10 febbraio, mentre il 4 a Roma c’è la ‘Corsa del ricordo’: dieci km lungo le strade del quartiere giuliano dalmata.

Di corsa, anzi con una marcia lunghissima, Abdon Pamich ha attraversato la storia. Ci viene in mente un’immagine che è anche metafora: lui che, trionfante nella 50 km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo, prende il filo di lana del traguardo e lo spezza con rabbia, come fosse un teatrale rigetto di qualsiasi linea di confine.

La versione di Pamich di quel momento però è meno romantica.

”E’ che non ero riuscito a vincere l’oro né a Melbourne nel 1956, né a Roma nel 1960. In Giappone stava andando tutto per il meglio, quando ad un rifornimento bevo un thè freddo che mi fa venire una crisi intestinale. Per avere un minimo di intimità c’era prevista una stazione al km 35, troppo lontano… Ho provveduto coperto da alcuni addetti del servizio d’ordine. Troppe vicissitudini, la beffa che sembrava dietro l’angolo, per questo ho fatto quel gesto all’arrivo”.

Pamich ne ha fatta di strada per arrivare all’oro olimpico…

”E pensare che io alla marcia non ci pensavo. La mia passione era il pugilato. Mio zio era organizzatore e arbitro. Praticamente dall’età di 5 anni ho frequentato il mondo della boxe, e ne conosco tutta la storia”.

Come era la Fiume della sua infanzia?

”Era una città piccola ma industriale, cosmopolita. Amata dagli ungheresi, dai cechi, dai tedeschi, dagli austriaci. E poi c’erano gli italiani, che erano detti ‘regnicoli’, perché venivano dal Regno. Si viveva d’amore e d’accordo: a scuola con me avevo degli ebrei ungheresi, che, ci tengo a specificarlo, non erano certo ghettizzati. E poi bastava una generazione per sentirsi fiumani. Ricordo molti impiegati, funzionari, che venivano dal Sud Italia. Ci mettevano poco a impregnarsi di quel sapore mitteleuropeo che aveva la città”.

Che nel 2020 sarà città della cultura europea

”E’ una cosa molto importante, Fiume è una sorta di ombelico d’Europa. Lo è sempre stata, con la sua autonomia. Anche l’Austria, che ne aveva compreso lo spirito, gliela aveva lasciata”

Poi il fascismo, la guerra, l’arrivo di Tito, la slavizzazione.

”Avevo 14 anni nel 1947, con mio fratello decidemmo di fuggire. Per gli italiani si era fatta troppo difficile la situazione, dovevamo andar via. Era settembre, un ultimo giorno nel nostro mare e poi la fuga, in treno. Solo che una parte di questo doveva finire a Trieste, l’altra tornava a Fiume. Noi stavamo nella seconda, scendemmo precipitosamente quando ce ne accorgemmo. Ricordo il freddo di quella notte nel Carso, eravamo vestiti leggeri”.

Siamo in Italia dunque, un primo periodo difficilissimo

”Ci sentivamo stranieri in patria, anche perché la situazione politica era tesissima, c’erano le elezioni del 1948. Noi venivamo etichettati come fascisti, ma sinceramente mio padre non aveva mai preso neanche la tessera del partito…”

Inizia anche il peregrinare tra i campi profughi

”Si ne giriamo tre, quattro, in alcuni le condizioni di vita, specialmente in inverno, erano al limite”

Per fortuna arriva la marcia

”Sì, a Fiume come detto, ero sicuro che sarei diventato un pugile. Poi però, vedendo una gara di marcia nei cinegionali dell’epoca, ebbi la folgorazione”.

Una carriera di trionfi che sarà ricca di aneddoti. Le piace ricordarne uno in particolare?

”C’era una classica della marcia. Partenza da Roma, arrivo a Castelgandolfo, dove il Papa ha la residenza estiva. E’ mezzogiorno, Paolo VI si affaccia per la recita dell’Angelus, ma prima di iniziare si rivolge ai fedeli e dice: ‘Si è appena conclusa una gara di marcia e sapete chi ha vinto? Abdon Pamich'”.



Domenica prossima la corsa del ricordo per le vie di Roma, che segue quella organizzata lo scorso dicembre a Trieste. Nella Capitale l’evento è alla quinta edizione. ”Tanti popoli hanno vissuto tragedie immani, noi con questa corsa vogliamo ricordare quello dei giuliano dalmati”, spiega Roberto Cipolletti, presidente dell’Asi regione Lazio, che cura l’organizzazione dell’evento. ”Organizzare è sempre più complesso, anche perché dopo i fatti in piazza a Torino durante l’ultima finale di Champions League, le misure di sicurezza quando ci sono assembramenti di persone, sono diventate ancora più scrupolose. Ciò non toglie che abbiamo fatto tutto molto volentieri proponendo una ulteriore voce nel mondo dello sport”