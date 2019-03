Takagi e Ketra, La luna e la gatta: ecco la nuova hit, cantata da Jovanotti, Calcutta e Tommaso Paradiso.

Takagi e Ketra sono tornati. I due producer più importanti della musica italiana negli ultimi tre anni hanno lanciato la loro nuova hit, cantata ancora una volta da alcuni big della nostra musica.

Stavolta a prestare la voce al duo è stato un tris d’assi davvero imperdibile: Jovanotti, Calcutta e Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Scopriamo insieme tutti i segreti su questo nuovo brano: La luna e la gatta.

Takagi e Ketra con Jovanotti, Calcutta e Tommaso Paradiso

Il mistero sul trio scelto dai due producer era stato alimentato dagli stessi Takagi e Ketra quando, sul finire di febbraio, avevano annunciato l’arrivo del singolo La luna e la gatta, in collaborazione con gli sconosciuti The Barbooodos.

Alla fine, il 28 febbraio Takagi e Ketra hanno sciolto le riserve, svelando l’identità dei tre cantanti. Si tratta, tra l’altro, di tre nomi con cui hanno già collaborato in passato.

Per Jova hanno remixato un brano nell’album Oh, vita!. Con Calcutta hanno scritto Oroscopo, una delle prime hit lanciate dal cantautore di Latina. Tommaso Paradiso è invece non solo una delle voci di Da sola/In the Night (l’altra è Elisa), ma anche coautore dello stesso brano e della celebre L’esercito del selfie.

CALCUTTA

Takagi e Ketra, La luna e la gatta: il video

In questa simpatica canzone, i tre cantanti si dividono i compiti, con Tomamso Paradiso a cantare le strofe, Jovanotti i bridge e Calcutta i ritornelli.

Musicalmente La luna e la gatta è uno shuffle leggero e orecchiabile, senza grandi pretese. A destare grande interesse è la presenza di Jovanotti, che non aveva ancora avuto modo di incontrare così da vicino la nuova scena indie/cantautorale romana, e il duetto tra Tommaso Paradiso e Calcutta, che avevano finora lavorato insieme solo come autori.

In attesa di scoprire come sarà il video di questa nuova hit destinata ad accompagnarci fino all’estate, ascoltiamola insieme. Ecco La luna e la gatta: