Sembra che tra Selena Gomez e sua madre le cose non vadano per il meglio, e che il motivo sia il rinato amore tra la giovane cantante e Justin Bieber…

“Selena può vivere la sua vita come vuole, purché sia ​​felice, sana e sicura” aveva detto Mandy Teefay, mamma di Selena Gomez, a Gossip Cop.

Sembra però che dopo la rottura dolorosa dalla star Justin Bieber e il nuovo ricongiungimento, i rapporti tra madre e figlia siano diventati ancora più tesi. I motivi? La preoccupazione di Mandy per la salute di Selena.

Selena Gomez e Justin Bieber: il ritorno di fiamma che preoccupa i genitori

Come ogni brava mamma Mandy Teefay si preoccupa per la propria piccola Selena, il cui ritorno di fiamma con Justin Bieber avrebbe fatto storcere il naso a lei e a papà, aggiungendo preoccupazioni allo stato di salute della figlia.

La madre di Selena, infatti, sarebbe preoccupata per le ripercussioni che potrebbero verificarsi in seguito ad un’altra rottura dal cantante, specialmente dopo il delicato intervento a cui Selena è sottoposta la scorsa estate: un trapianto di rene per curare il lupus, malattia piuttosto rara che l’aveva costretta a stare distante dalla scena musicale per tutta l’estate.

Justin, Selena e il rapporto con le madri

Mandy ha tentato di tranquillizzare le riviste di gossip sul suo presunto litigio con la figlia, ma sembra che dal 2014, quando Selena la licenziò dal ruolo di sua manager, di liti in famiglia ce ne siano state parecchie!

Anche in quell’occasione intervenì Mandy a placare le acque, dichiarando che non era sua intenzione gestire i proventi economici della figlia per i successivi anni a venire e che a casa ormai si parlava soltanto di lavoro!

La mamma di Justin invece sembrava essere favorevole alla relazione del figlio con la nota cantante, e non a caso durante un’intervista a People aveva sostenuto la coppia: “Non so molto della loro relazione perché Justin non condivide la sua vita privata con me, ma io le voglio bene. Se lui la ama, anche io la amo. Ci siamo incontrate, abbiamo un legame molto speciale, penso che lei sia preziosa.”