Sanremo Giovani 2020: ecco la lista dei 65 artisti selezionati per partecipare alla kermesse di dicembre.

La macchina organizzativa di Sanremo è entrata in moto. Sono stati scelti i 65 artisti selezionati per la prima fase di Sanremo Giovani. Una lista corposa, ricca di talenti che si contenderanno l’accesso alla fase conclusiva della kermesse.

Sanremo Giovani 2020: gli artisti selezionati

Nella lista, che comprende 52 singoli, di cui 46 uomini e sole 6 donne, e 13 gruppi, non mancano i nomi conosciuti.

Ci sono ad esempio alcuni artisti già presenti lo scorso anno a Sanremo Giovani, come Giulia Mutti e una delle penne più apprezzate dal pop italiano, Federica Abbate. Ci sono poi artisti già mediamente conosciuti come Eugenio in via di gioia e Ainé. E non mancano gli ex talent, come il figlio e nipote d’arte Leo Gassman e Matteo Costanzo (già visti a X Factor), e due ex Amici, Thomas e Jefeo, oltre a Shari, ex Tu si que vales lanciata ultimamente da Benji e Fede.

Ecco la lista con tutti e 65 i nomi selezionati:

YaMatt – Desideri

I Tristi – L’ultima notte dell’anno

Fadi – Due noi

Federica Abbate – I sogni prima di dormire

Nico Arezzo – Volo

Loren – Stendhal

Manuel Finotti – Inshallah

Réclame – Il viaggio di ritorno

Devil A – Disordine

Fasma – Per sentirmi vivo

Leo Gassmann – Vai Bene Così

Giulia Mutti – Romanzo Cattivo

Leo Gassmann – Un due tre stella!

Ainé – Van Gogh

Iostoconpaolo – Io sono Paolo

Libero – La Casa del Vento

Simona Severini – Una cosa bella

Shari – Stella Noioso

Cobalto – Glover

Calma – Labbra & Winston

Richi Sweet – Dedicata a me

Five and Fist – Prima di te

Chico – Con me

Avincola – Un rider

Caponetti – Batman Autogrill

Mose – Hai mai

Federico Baroni – Psycho Love

Le Larve – Piove

Cristina Cafiero – In punta di piedi

Liberamenti – Laurearmi in felicità

Nova -Resta

Samuel Pietrasanta – E dove sarai tu

Matteo Costanzo – La giusta distanza

Michele Merlo – Vorrei proteggerti dal mondo

Epicoco – Da quando mi hai detto di sì

Moonage – Portogallo

Blindur – Eclisse

Le Radici – Mi basterebbe il tuo nome

Filo Vals – Lunedì

Puritano – La Storia Della Vita Mia

Lucky&Strike – Sangue & Rossetti

Icaro – Via

WakeUpCall – Tu non ascolti mai

Moki – È tutto un bla bla bla

Mike Baker – Stupido

Leonardo De Andreis – Rivelazione

Seba – Davide Contro Golia

Marko – Vivrò per te

Thomas – Ne 80

Revman – San Michele il poliziotto

Roberta Finocchiaro – L’anima è l’unica chiave

Idem – Non me ne frega un ca

Marco Sentieri – Billy Blu

Raim – Labirinto

Gavio – LAa ma generazione

Patrizio Santo – L’estate a dicembre

Filippo Ruggieri – Ah Paolè!

Eugenio In Via Di Gioia – Tsunami

Easy Funk – Sognare è gratis

Manitoba – Ci divertiamo

Manuel Moscatti

Bizzarro – Parla solo con me

Leonardo Tomarelli – Ne ho bisogno

Madda – La mia stanza

Alessandro Coli – Paranoia



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/festivaldisanremo

Sanremo Giovani 2020: il regolamento

Dopo questa prima cernita, che ha portato a 65 artisti da 850 proposte, i candidati saranno chiamati a delle audizioni dal vivo il 3 novembre al Teatro delle Vittorie di Roma. Da lì verranno fuori i 20 che prenderanno parte alla trasmissione Italia Sì di Marco Liorni in quattro puntate.

Solo dopo i quattro appuntamenti verranno scelti i dieci finalisti che si contenderanno i cinque posti per la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo il 19 dicembre in diretta su Rai 1.

Di seguito l’esibizione di Mahmood a Sanremo Giovani:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/festivaldisanremo