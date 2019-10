Torna a Torino il Movement Music Festi nel 2019: la lineup e tutti i dettagli sull’evento dedicato alla musica elettronica.

C’è un evento che ogni anno è attesissimo da tutti i fan della musica elettronica: il Movement Music Fest. Una grande kermesse che anche nel 2019 sbarca a Torino nel weekend più ‘pauroso’ dell’anno, quello di Halloween.

Andiamo a scoprire la lineup e tutti i dettagli su questo festival tra i più attesi nel capoluogo del Piemonte.

Movement Music Fest 2019: la lineup

Nella serata del 31 ottobre al Lingotto di Torino si alterneranno artisti di fama internazionale come Amelie Lens, Joseph Capriati, Jamie Jones, Brina Knauss e altri ancora.

Il 1° novembre e il 2 novembre ancora al Lingotto ci saranno i main event di Club TO Club, altro festival importantissimo di musica elettronica con Torino capitale. Protagonisti Flume, James Blake, The Chromatics, The Come Is Coming e altri ancora. Tutti i dettagli sul sito ufficiale del Movement e su quello di Club TO Club.

Di seguito l’aftermovie del Movement 2018:

Torino capitale della musica elettronica

Con questi eventi Torino si conferma la capitale della musica elettronica in Italia e forse anche in Europa. Un titolo che si è meritata dagli anni Novanta, quando tantissime band locali hanno iniziato a sperimentare un rinnovamento sonoro utilizzando i nuovi strumenti musicali.

Tra questi, non si possono non citare Subsonica e Africa Unite, uniti per altro dal comun denominatore chiamato Max Casacci, che hanno aperto un mondo nella musica italiana.

Non è un caso se oggi d’estate si tiene qui il Kappa FuturFestival, altra rassegna mondiale di musica elettronica, oltre al Movement di Halloween, spin off del leggendario festival nato a Detroit, la capitale mondiale della techno.



FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/dj-musica-cuffie-concerto-mostra-690986/

