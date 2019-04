Torna uno dei festival musicali e letterari più attesi dell’estate italiana: il Collisioni Festival 2019. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Finalmente ci siamo: torna il Collisioni Festival 2019, una delle manifestazioni estive più importanti in Italia, che ogni anno si tiene nella splendida cornice di Barolo, piccola città delle Langhe che si tinge di musica, letteratura e cultura. Scopriamo tutti gli appuntamenti di quest’anno!

Le date del Collisioni Festival 2019: gli artisti e gli ospiti

Si comincia con il botto il 17 giugno, con Eddie Vedder che infiammerà il Festival con i suoi brani da solista. Un concerto eccezionale per il frontman dei Pearl Jam, una delle voci più intense della storia del rock.

Si prosegue il 4 luglio con Liam Gallagher che tornerà a esibirsi in Italia con i pezzi del suo ultimo album solista, As You Were del 2017.

Il giorno dopo, il 5 luglio, sarà la volta di un doppio entusiasmante concerto: quello di Carl Brave e di Max Gazzè. I due artisti romani, che hanno collaborato nel brano Posso, divideranno il palco suonando tutti i loro più grandi successi. Con loro altri due amici: rispettivamente Rkomi e Daniele Silvestri.

Doppio colpo anche per il 6 luglio. Sul palco del Festival si alterneranno i Måneskin e il rapper Salmo, tra i protagonisti più importanti della musica italiana negli ultimi due anni.

Il 7 luglio saranno invece di scena i Thirty Seconds to Mars, che faranno ballare il pubblico cantando i loro grandi successi emo-rock dei primi anni Duemila e gli ultimi brani elettronici dell’album America, come Dangerous Night o Rescue Me.

Ma non è finita qui. Il 10 luglio si esibirà sul palco del Collisioni il rapper americano Macklemore, mentre il 16 luglio sarà il momento dello spettacolo speciale di Thom Yorke e del suo Tomorrow’s Modern Boxes.

Annunciato anche un concerto speciale di Calcutta il 13 luglio.

Ecco il programma musicale completo:

17 giugno – Eddie Vedder

4 luglio – Liam Gallagher

5 luglio – Carl Brave / Max Gazzè / Rkomi / Daniele Silvestri

6 luglio – Måneskin e Salmo

7 luglio – Thirty Seconds to Mars

10 luglio – Macklemore

13 luglio – Calcutta

16 luglio – Thom Yorke

Oltre alla musica, tanti anche gli ospiti al Collisioni Festival 2019 di Barolo, che come si sa è anche una delle principali espressioni della cultura e della letteratura italiana. Tanti anche i musicisti che presenteranno i loro libri e le loro nuove uscite.

I biglietti per Collisioni Festival 2019 sono disponibili su TicketOne.

Come arrivare al Collisioni Festival 2019 e dove dormire

Il Collisioni è un evento a misura di città, o meglio, a misura di Barolo! Infatti l’intera città viene allestita di palchi, tendoni, ristoranti, street food e tanto altro ancora. Barolo è facilmente raggiungibile in macchina, ma si consiglia di utilizzare il servizio di navette che partono da Alba, da Bra e dal parcheggio grande di Barolo. Il servizio costa 2 euro a persona.

Se viaggiate in auto e arrivate da lontano, le uscite sono le seguenti: se prendete la A6 Torino – Savona uscita Cherasco; se invece viaggiate sulla A33 Asti – Cuneo prendete l’uscita Alba.

Per quanto riguarda il soggiorno, Barolo è vicina a tanti paesi e città delle Langhe, e dunque è possibile trovare tantissime sistemazioni che fanno il caso vostro. Vi consigliamo di prenotare con qualche settimana di anticipo.