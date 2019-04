Rock in Rio 2019: gli artisti, la line up, le date e i biglietti di uno degli eventi musicali più importanti dell’anno.

Quello che sta nascendo, è uno degli eventi musicali più importanti di sempre. Il Rock in Rio torna nel 2019 in Brasile e propone una line up pazzesca, con molti dei nomi più grandi dell’attuale scena musicale rock, ma anche rap, pop e musica elettronica.

Andiamo a spulciare insieme il programma completo di questo evento che si svolge dall’altro lato del mondo ma è da sempre uno dei più amati dagli appassionati di musica di tutto il mondo.

Rock in Rio 2019: gli artisti, la line up, le date e i biglietti

Andiamo a scoprire il calendario con tutti gli eventi più importanti a livello internazionale annunciati fino a oggi.

27 settembre:

Drake – Cardi B – Bebe Rexha – Seal invites Xenia

28 settembre:

Foo Fighters – Weezer – Tenacious D – Whitesnake

29 settembre:

Bon Jovi – Dave Matthews Band – Goo Goo Dolls – Jessie J

3 ottobre:

Red Hot Chili Peppers – Panic! At the Disco – Neil Rodgers and Chic – Robin Schulz

4 ottobre:

Iron Maiden – Scorpions – Megadeth – Sepultura – Slayer – Anthrax

5 ottobre:

Pink – Black Eyed Peas – H.E.R. – Anitta – Charlie Puth

6 ottobre:

Muse – Imagine Dragons – Nickelback – King Crimson

I biglietti per il rock in rio sono in vendita sul sito ufficiale della manifestazione, rockinrio.com.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/concerto-coriandoli-celebrazione-2527495/

La storia del festival: dai Queen agli Iron Maiden

Il primo, storico, Rock in Rio andò in scena nel 1985 e registrò una serie di record di spettatori, specialmente per la performance dei Queen. A quel primo evento presero parte tra i tanti, oltre alla band di Freddie Mercury, gli AC/DC, gli Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Rod Stewart, gli Scorpions, i Whitesnake e gli Yes.

Il secondo Rock in Rio si tenne al Maracana nel 1991 e ruppe altri record. Tra gli headliner Billy Idol, i Faith No More, George Michael, i Guns N’ Roses, i Judas Priest, i Megadeth, Prince, i Queensryche, Run DMC e Santana.

Il terzo Rock in Rio, del 2003, vide la partecipazione di Beck, Britney Spears, Deftones, Guns N’ Roses, Iron Maiden, Neil Young, Oasis, R.E.M., Red Hot Chili Peppers e Sting.

Il quarto Rock in Rio tenuto in Brasile ha visto invece tra i protagonisti Elton John, i Red Hot Chili Peppers, i Metallica, Stevie Wonder, Shakira, i Coldplay, i Guns N’ Roses, Katy Perry, Rihanna, i Motorhead, gli Slipknot, i Jamiroquai, Lenny Kravitz, i Maroon 5, gli Evanescence e i System of a Down.

Il quinto ha avuto in tabellone Beyoncé, i Muse, gli Offspring, Justin Timberlake, i Metallica, i Bon Jovi, Bruce Springsteen e ancora gli Iron Maiden.

Il sesto, del 2015, ha visto suonare tra gli altri i Queen con Adam Lambert e il settimo, e finora ultimo, del 2017 ha visto partecipare gli Aerosmith, gli Who e i Thirty Seconds to Mars.

Insomma, quando si organizza un Rock in Rio, le cose si fanno in grande. E il 2019 ne è solo l’ennesima testimonianza!

Di seguito un pezzo della leggendaria performance dei Queen del 1985:

